Ervin vanha toimistotalo asunnoiksi Tapiolassa – suunnitteilla myös luksusta Muutostyöt voisivat alkaa loppuvuodesta, kun kaava on vahvistettu ja rakennuslupa on myönnetty,

Arkkitehti Aarne Ervin (1910-1977) suunnittelema, Raitinlukon nimellä tunnettu liike- ja toimistorakennus Espoon Tapiolassa aiotaan muuttaa asuintaloksi. Taloon tulee mahdollisesti myös luksusasuntoja.

Taustalla on Espoon kaupunginhallituksen hyväksym kaavamuutos, joka mahdollistaa Raitinlukon talon muuttamisen toimistokäytöstä asumiskäyttöön.

Kahdeksankerroksinen Tapiolan keskuksen länsiosassa Heikintorin ostoskeskuksen vieressä sijaitseva Raitinlukon liike- ja toimistorakennus on valmistunut vuonna 1966. Rakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja Tapiolan alkuperäisen kaupunkikuvaan kuuluvana säilytettävä ja tärkeä.

Talon omistavan Kiinteistö oy Raitinlukon toimitusjohtaja Janne Tallgren kertoo, että Raitinlukon taloon on tulossa asuntoja ja ravintola.

”Muutos asunnoiksi on kiinteistösijoittajalle luonnollinen ratkaisu, kun toimitilasta on ylitarjontaa ja loistavalla sijainnilla olevista asunnoista on aina kysyntää. Raitinlukon talon asuntojen huonekoot vaihtelevat 54-75 neliömetrin välillä, jonka lisäksi taloon tulee ehkä muutama iso luksusasunto. Katutasoon on piirretty ravintola”, Tallgren kertoo sähköpostitse.

Tallgren arvioi, että Raitinlukon muutostyöt asunnoiksi voisivat alkaa loppuvuodesta.

”Rakentamisen voimme aloittaa sen jälkeen kun kaava on vahvistettu ja rakennuslupa on myönnetty, luultavasti loppuvuodesta.”

Tallgren ei tässä vaiheessa lähde arvioimaan, minkälaiset Raitinlukon asuntojen neliöhinnat voisivat olla.

Yksi Tapiolan maamerkeistä

Raitinlukon talo on yksi historiallisen Tapiolan maamerkeistä. Raitinlukon talon lisäksi Aarne Ervi on suunnitellut muita Tapiolan maamerkkejä. Ervi on suunnitellut muun muassa Tapiolan keskustornin, Tapiolan uimahallin sekä Heikintorin ostoskeskuksen.

Useat Ervin suunnittelemat Tapiolan maamerkit ovat päässeet huonoon kuntoon.

Tapiolan keskustorni on tyhjillään rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Tapiolan uimahalli on puolestaan ollut suljettuna vuodesta 2016 saakka, kun rakennuksen peruskorjaus ei onnistunut.

Heikintorin ostoskeskus on myös huonossa kunnossa, ostoskeskukseen on suunnitteilla peruskorjaus.