Bravida Finland kärsi vaisusta urakkamarkkinasta

Bravida uskoo muun muassa korjaamisen ja palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. toukokuuta 2025, 11:04
Bravidan uusien tilausten määrä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuva: Rami Marjamäki

Talotekniikkayhtiö Bravida Finlandin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 48,8 miljoonaa euroa.

