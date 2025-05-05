Destia voitti Varkauden hoitourakat – sopimuksen kesto jopa 10 vuotta Destia vastaa samanaikaisesti sekä kaupungin kunnallistekniikan rakentamisesta että kunnossapidosta.

Kuuntele juttu

Destia on voittanut Varkauden kaupungin urakan, joka sisältää kunnallistekniikan rakentamista sekä alueurakan hoitotöitä.

Keväällä 2026 alkavat seitsenvuotisen sopimuksen kustannusarvio on 29,1 miljoonaa euroa. Lisänä on optio sopimuksen jatkamisesta vielä kolmella vuodella.

Kunnallistekniikassa Destia vastaa Varkauden kaupungin vesihuoltoon, katujen ja yleisten alueiden rakentamiseen liittyvistä uudisrakentamis-, saneeraus- ja vihertöistä.

Aluehoitourakassa Destian vastuulla on katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden talvi- ja kesähoito. Siihen kuuluvat myös kaupungin omistamien kiinteistöjen hoitovastuulla olevat katu- ja katuviheralueet.

”Urakka on siinä mielessä uniikki, että vastaamme samanaikaisesti sekä kaupungin kunnallistekniikan rakentamisesta että kunnossapidosta”, kertoo Destian Kunnossapitopalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Seppo Ylitapio.

Destia ja Varkauden kaupunki ovat tehneet yhteistyötä rakennetun ympäristön osalta vuodesta 2016 lähtien.