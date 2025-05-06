Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Rakentaminen Talotekniikka Uutiset

Rakennusalan työehdoista syntyi sopu kalkkiviivoilla – lakko peruuntuu

Aiemmat työehtosopimukset päättyivät jo helmikuun lopussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. toukokuuta 2025, 17:32
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rakennusalan työehdoista syntyi sopu kalkkiviivoilla – lakko peruuntuu
Työt uhkasivat seisahtua Uudenmaan alalla lvi-töissä. Kuva: Esko Jämsä

Rakennusliiton sopimusneuvotteluissa on saavutettu osapuolten välillä neuvottelutulos kaikilla sopimusaloilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan työehdoista syntyi sopu kalkkiviivoilla – lakko peruuntuu”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset