Rakennusalan työehdoista syntyi sopu kalkkiviivoilla – lakko peruuntuu
Aiemmat työehtosopimukset päättyivät jo helmikuun lopussa.
Rakennusliiton sopimusneuvotteluissa on saavutettu osapuolten välillä neuvottelutulos kaikilla sopimusaloilla.
