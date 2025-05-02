Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rakennusliitto pettyi puoliväliriiheen – elvytyspanokset jäivät vaisuiksi

Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palosen mukaan hallitukselta olisi tarvittu isompia panostuksia mm. kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon ja korjausrakentamisen elvyttämiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. toukokuuta 2025, 13:41
Rakennusliiton mukaan Rakentamisen vuosia kestänyt lamaantuminen uhkaa jatkua ja asuntopulasta voi tulla seuraava kasvun este. Kuva: Jussi Helttunen

Rakennusliitto on pettynyt Petteri Orpon(kok) hallituksen puoliväliriihen saldoon. Rakennusliiton mielestä siitä ei löydy juurikaan toiveita rakentamisen elvyttämiseksi. Myös asuntolainojen maksimilaina-ajan jatkaminen 35 vuoteen on vaisu yritys asuntokaupan vauhdittamiseksi.

