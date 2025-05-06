Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Uutiset Talous

Tekova kasvatti tilauskantaansa rutkasti alkuvuonna – ”Vuosi 2025 on käynnistynyt todella vahvasti”

Tekovan vuosi starttasi kasvun merkeissä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. toukokuuta 2025, 9:15
Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä. Kuva: Tekova

Toimitilarakentaja Tekova julkisti liiketoimintakatsauksensa tammi-maaliskuulta. Liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 54,4 prosenttia.

