Tekova kasvatti tilauskantaansa rutkasti alkuvuonna – ”Vuosi 2025 on käynnistynyt todella vahvasti”
Tekovan vuosi starttasi kasvun merkeissä.
Toimitilarakentaja Tekova julkisti liiketoimintakatsauksensa tammi-maaliskuulta. Liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 54,4 prosenttia.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tekova kasvatti tilauskantaansa rutkasti alkuvuonna – ”Vuosi 2025 on käynnistynyt todella vahvasti””