Bravida urakoi sähköt datakeskukseen Kajaanissa Kyseessä on yksi keskus laajemmasta kokonaisuudesta.

Kuuntele juttu

Talotekniikkaan ja teollisuuden projekteihin erikoistunut Bravida Finland toteuttaa sähköurakan yhteen XTX Marketsin ensimmäisistä Pohjois-Suomeen rakentuvista datakeskuksista.

Bravida Finlandin sähköurakka kattaa konesalin, toimisto-osan ja prosessisähkön toteutuksen.

Brittiläinen algoritmikaupan yritys XTX Markets rakennuttaa laajan datakeskuskokonaisuuden Kajaaniin. Tiedotteen mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista ja arvoltaan noin miljardi euroa.

Lue lisää: Datakeskushankkeen aloittanut XTX Markets paljasti koko suunnitelmansa Kajaanin osalta – viisi datakeskusta ja miljardi euroa

Ensimmäinen datakeskus, johon Bravida toteuttaa sähköurakan, on jo rakenteilla.

”Tämä on ainutlaatuinen projekti jo pelkästään mittakaavansa vuoksi. Konesali on ympäristönä poikkeava, kun kyseessä on suuret tehot, ja eri toimijoiden kanssa on paljon yhteensovitettavaa. Datakeskuksessa sähkönsyötön on oltava keskeytyksetöntä, ja järjestelmien täytyy toimia luotettavasti kaikissa tilanteissa”, Bravidan Oulun sähköyksikön yksikönpäällikkö Teemu Honkonen sanoo.

YIT:n Energia- ja teollisuusrakentamisen yksikönjohtaja Janne Salmenoja painottaa, että konesalirakentaminen vaatii erityisosaamista ja tarkkaa yhteensovittamista eri teknisten järjestelmien välillä sekä tiivistä yhteistyötä kaikkien projektin osapuolten kesken.

Bravida aloitti työt kohteessa maaliskuussa 2025. Ensimmäisen datakeskuksen on määrä valmistua vuonna 2026.