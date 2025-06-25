Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

Oulun asuntomessut esittelee hiilineutraalia pientalorakentamista ja muunneltavia älykoteja

Oulun asuntomessut esittelee luonnonläheistä kaupunkielämää, jossa keskeisinä teemoina ovat muunneltavuus ja yhteisöllisyys.

Kirjoittaja Anna Niemelä
Kirjoitettu 25. kesäkuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Oulun asuntomessut esittelee hiilineutraalia pientalorakentamista ja muunneltavia älykoteja
Oulu Asuntomessut Hietasaaren veisto Kuva: Anna Niemelä

Vuodesta 1970 järjestetyt Suomen Asuntomessut rantautuvat tänä kesänä Oulun suistomaisemaan. Entiselle teollisuus- ja huvila-alueelle Hartaanselänrantaan on rakentunut pohjoista, luonnonläheistä kaupunkielämää esittelevä asuinalue.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Oulun asuntomessut esittelee hiilineutraalia pientalorakentamista ja muunneltavia älykoteja”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset