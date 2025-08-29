Myös Utajärvelle sommitellaan datakeskusta – hankkeen takana Amptank-yhtiö
Rakennustöihin arvoidaan päästävän alkuvuonna 2026. Hankkeen arvoksi kerrotaan 700-900 miljoonaa euroa.
Sveitsiläis-suomalainen Amptank suunnittelee 100 MWh:n datakeskusta Utajärvelle Mustikkakankaan teollisuusalueelle.
