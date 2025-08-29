Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Energia Kiinteistöt Uutiset

Myös Utajärvelle sommitellaan datakeskusta – hankkeen takana Amptank-yhtiö

Rakennustöihin arvoidaan päästävän alkuvuonna 2026. Hankkeen arvoksi kerrotaan 700-900 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 13:48
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Myös Utajärvelle sommitellaan datakeskusta – hankkeen takana Amptank-yhtiö

Sveitsiläis-suomalainen Amptank suunnittelee 100 MWh:n datakeskusta Utajärvelle Mustikkakankaan teollisuusalueelle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Myös Utajärvelle sommitellaan datakeskusta – hankkeen takana Amptank-yhtiö”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset