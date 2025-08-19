Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rasi löysi uuden toimitusjohtajan isännöintialalta

Nykyinen toimitusjohtaja Minna Liuksiala jatkaa tehtävässään marraskuun loppuun asti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2025, 10:47
Riikka Vaaja. Kuva: Pinja´s Photography

Rauta- ja sisustuskaupan yhdistys Rasi ry:n toimitusjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Riikka Vaaja. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa.

