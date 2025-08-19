Rasi löysi uuden toimitusjohtajan isännöintialalta
Nykyinen toimitusjohtaja Minna Liuksiala jatkaa tehtävässään marraskuun loppuun asti.
Rauta- ja sisustuskaupan yhdistys Rasi ry:n toimitusjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Riikka Vaaja. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Rasi löysi uuden toimitusjohtajan isännöintialalta”