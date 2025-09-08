Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Elenia uusii voimalinjan Nokialla – hintalappu 3 miljoonaa euroa

Elenian pääurakoitsijana on Omexom ja töiden on määrä valmistua syksyllä 2026.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2025, 13:58
Uudistettavan voimalinjan pituus on noin kuusi kilometriä.

Elenia aloittaa 110 kilovoltin voimajohdon uudistamisen Nokialla. Voimalinjaa uudistetaan noin kuusi kilometriä ja rakennusvaihe käynnistyy tämän syksyn aikana. Töiden on määrä valmistua syksyllä 2026.

