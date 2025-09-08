Elenia uusii voimalinjan Nokialla – hintalappu 3 miljoonaa euroa
Elenian pääurakoitsijana on Omexom ja töiden on määrä valmistua syksyllä 2026.
Elenia aloittaa 110 kilovoltin voimajohdon uudistamisen Nokialla. Voimalinjaa uudistetaan noin kuusi kilometriä ja rakennusvaihe käynnistyy tämän syksyn aikana. Töiden on määrä valmistua syksyllä 2026.
