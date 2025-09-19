Julkisivutyöt vähenivät – Parvekkeiden korjaamisen määrä romahti
Tänä ja ensi vuonna markkinat kasvavat uudisrakentamisen vetämänä, vaikka korjausrakentaminen kääntyy uudestaan laskuun.
Julkisivutyöt vähenivät viime vuonna yhdeksän prosenttia noin 8,5 miljoonaan neliömetriin. Markkinoista kaksi kolmasosaa koostui uudisrakentamisesta ja kolmasosa korjaamisesta. Tiedot käyvät ilmi Julkisivuyhdistyksen markkinatutkimuksesta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Julkisivutyöt vähenivät – Parvekkeiden korjaamisen määrä romahti”