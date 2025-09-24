Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kuokka voi iskeä maahan jo alkuvuodesta 2026 Kupittaan kärjessä

Kupittaan kärjen infrahankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. syyskuuta 2025, 11:40
Näkymä Vipusenaukiolta kohti Taito-kampusta. Kuva: Turun kaupunki, Lundén Architecture Company, Renell Käppi Arkkitehdit & Cobe

Turun Tiedepuistoa kehittävä Kupittaan kärjen kumppanuushanke etenee kohti toteutusta. Kupittaan kärjen infrahankkeen hankesuunnitelma, ensimmäisen vaiheen asemakaava sekä kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen alkuvuonna 2026.

