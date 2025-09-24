Kuokka voi iskeä maahan jo alkuvuodesta 2026 Kupittaan kärjessä
Kupittaan kärjen infrahankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.
Turun Tiedepuistoa kehittävä Kupittaan kärjen kumppanuushanke etenee kohti toteutusta. Kupittaan kärjen infrahankkeen hankesuunnitelma, ensimmäisen vaiheen asemakaava sekä kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen alkuvuonna 2026.
