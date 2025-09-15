Monia suomalaisyrityksiä ostanut konsulttijätti haluaa kasvaa edelleen – ”Meillä on keskusteluita meneillään”
Yritys kasvaa nyt monessa markkinassa paitsi orgaanisesti myös yritysostoin.
Ruotsalainen Xpartners on ostanut viime aikoina useita suomalaisia rakennuttamis- ja konsultointialan yrityksiä. Sen omistukseen ovat siirtyneet rakennuttajatoimisto HTJ, Rapp, Planera ja Vison.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Monia suomalaisyrityksiä ostanut konsulttijätti haluaa kasvaa edelleen – ”Meillä on keskusteluita meneillään””