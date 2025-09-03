Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Talous Uutiset

Suhdanneryhmä: Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti

Vihreä siirtymä ja puolustusrakentaminen tuovat rakennusalalle työtä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2025, 16:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Suhdanneryhmä: Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti
Rakentaminen kääntyy hitaasti nousuun, ennustaa rakennusalan suhdanneryhmän raportti. Kuva: Jani Kautto

Asuntorakentaminen elpyy vähitellen. Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti erityisesti vihreän siirtymän ja puolustushankkeiden vuoksi, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä tuoreessa raportissaan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suhdanneryhmä: Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset