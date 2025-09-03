Suhdanneryhmä: Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti
Vihreä siirtymä ja puolustusrakentaminen tuovat rakennusalalle työtä.
Asuntorakentaminen elpyy vähitellen. Toimitilarakentaminen kehittyy tänä vuonna vauhdikkaasti erityisesti vihreän siirtymän ja puolustushankkeiden vuoksi, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä tuoreessa raportissaan.
