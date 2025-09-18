Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Rakentaminen Rakennustuote

Suomalaisyritys toimittaa rungon hotelliin Pohjois-Norjassa

Projekti jatkuu vuoteen 2026 asti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2025, 9:13
Havainnekuva. Kuva: Nordec

Nordec Group on saanut Hentiltä toimeksiannon suunnitella, valmistaa ja asentaa Mack Øst -hotellihankkeen rungon Norjan Tromssassa. Uusi 11-kerroksinen hotelli liittyy entiseen Mack-panimoon.

