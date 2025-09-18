Suomalaisyritys toimittaa rungon hotelliin Pohjois-Norjassa
Projekti jatkuu vuoteen 2026 asti.
Nordec Group on saanut Hentiltä toimeksiannon suunnitella, valmistaa ja asentaa Mack Øst -hotellihankkeen rungon Norjan Tromssassa. Uusi 11-kerroksinen hotelli liittyy entiseen Mack-panimoon.
