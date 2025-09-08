YIT sai pöydälleen Tikkurilan oppilaitoskorttelin – urakan arvo liki 80 miljoonaa
Noin 2,5 vuotta kestävien rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän kesällä 2026. Hankkeeseen sisältyvät myös maarakennus- ja LVIAS-työt.
YIT ja VTK Kiinteistöt ovat tehneet kehitysvaiheen yhteistyösopimuksen Vantaan Tikkurilan osaamiskampusalueen oppilaitoskorttelista. Kyseinen kortteli lukeutuu Vantaan kaupungin kärkihankkeisiin.
