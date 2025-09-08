Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt Rakentaminen Talous Uutiset

YIT sai pöydälleen Tikkurilan oppilaitoskorttelin – urakan arvo liki 80 miljoonaa

Noin 2,5 vuotta kestävien rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän kesällä 2026. Hankkeeseen sisältyvät myös maarakennus- ja LVIAS-työt.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2025, 15:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT sai pöydälleen Tikkurilan oppilaitoskorttelin – urakan arvo liki 80 miljoonaa
Kortteli 1:n rakennukseen sijoittuvat Vantaan aikuisopisto, ammattiopisto Varia, Tikkurilan lukion, Tikkurilan aikuislukio ja Vantaan musiikkiopisto. (Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma Mahlamäki ja Voima Graphics)

YIT ja VTK Kiinteistöt ovat tehneet  kehitysvaiheen yhteistyösopimuksen Vantaan Tikkurilan osaamiskampusalueen oppilaitoskorttelista. Kyseinen kortteli lukeutuu Vantaan kaupungin kärkihankkeisiin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT sai pöydälleen Tikkurilan oppilaitoskorttelin – urakan arvo liki 80 miljoonaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset