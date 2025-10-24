Aren Jari Mikkonen: ”YSEn uudistuksessa pitää huomioida myös aliurakoitsijoiden toiveet”
”Joko se käänne olisi jo vihdoin tulossa?”, pohdittiin Tampereella pidetyillä LVI-Päivillä monissa puheenvuoroissa ääneen, ja varmasti kaikki vähintään ajatuksissaan.
Artikkeli tiivistettynä
- Aren toimitusjohtaja Jari Mikkonen on positiivisempi tulevaisuuden suhteen kuin Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, odottaen voimakasta markkinoiden nousua erityisesti palvelinkeskusten osalta.
- Palvelinkeskusten rakentamisessa talotekniikalla on suuri rooli, ja jos suunnitellut hankkeet toteutuvat kotimaisten taloteknisten hankintojen kanssa, se voisi radikaalisti muuttaa alan suhdanne-ennusteita.
- Mikkonen esittelee KAJ-mallin, joka perustuu kädentaitoihin, asiakkuuksiin ja johtamiseen, arvioidakseen omaa ja muiden pärjäämistä.
- YSE-uudistuksesya (yleiset sopimusehdot) keskusteltaessa Mikkonen on huolissaan aliurakoitsijoiden aseman parantamisen toteutumisesta uudistuksissa, vaikka yleisesti ehtojen uudistaminen sinänsä nähdään tarpeelliseksi.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Aren toimitusjohtajan viittaa vajaan vuoden harteillaan pitänyt Jari Mikkonen kertoo omaavansa hivenen positiivisemman näkymän tulevaisuuteen kuin mitä Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo omassa suhdannekatsauksessaan esitti. Mikkosen mukaansa matalasuhdanteessa käy yleensä niin, että ensin kaikki manaavat huonoa tilannetta ja sitten kun nousu lähtee liikkeelle, se yllättää kaikki kovuudellaan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Aren Jari Mikkonen: ”YSEn uudistuksessa pitää huomioida myös aliurakoitsijoiden toiveet””