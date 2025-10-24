Arkkitehti Mona Schalin sai taiteen akateemikon arvonimen – tunnetuimpia töitä on Käärmetalo Schalinin tunnetuimpia suunnittelutöitä on Helsingin Käärmetalon peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Korjauksen 1. vaihe sai muun muassa Arkkitehtuurin Finlandian.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt taiteen akateemikon arvonimen arkkitehti Mona Schalinille.

Käärmetalon peruskorjauksesta Arkkitehtuurin Finlandialla vuonna 2019 palkitun arkkitehdin työssä punaisena lankana on ollut modernin arkkitehtuurin korjaaminen ja restaurointi. Schalin on toiminut myös Suomen Arkkitehtiliiton (Safa) luottamustehtävissä kolmella eri vuosikymmenellä.

Taideneuvoston perusteluissa Mona Schalinia kuvataan “edelläkävijäksi modernin arkkitehtuurin tutkimuksen ja korjauksen menetelmien kehittämisessä.”

Arkkitehtitoimiston vuonna 2003 perustanut Schalin on keskittynyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen ja restaurointiin. Hän on työryhmänsä kanssa laatinut myös lukuisia rakennushistoriallisia selvityksiä ja kulttuuriympäristöselvityksiä.

“Mona Schalinin kaikesta tekemisestä välittyy syvä perehtyneisyys, kestävä innostus ja punnitut näkemykset arkkitehtuurista, rakennuskulttuurista ja ympäristömme arvoista ylipäätään. Tunnetuissa asuinrakennusten peruskorjauksissa Schalin on osoittanut vakuuttavasti, miksi myös arjen arkkitehtuurin pienet eleet ovat arvokkaita ja varjelemisen arvoisia”, Safan puheenjohtaja Asko Takala sanoo.

Schalin sanoo olevansa syvästi kiitollinen akateemikon arvonimestä.

”Koen, että sillä halutaan antaa arvoa laajemminkin työlle, jota minä ja monet kollegat teemme rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön arvojen vaalimiseksi.”

Schalinin tunnetuimpia suunnittelutöitä on Yrjö Lindegrenin 1950-luvulla suunnitteleman Käärmetalon peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Helsingin Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon peruskorjauksen 1. vaihe palkittiin Arkkitehtuurin Finlandian lisäksi Docomomo-palkinnolla. Se sai myös kansainvälistä tunnustusta Mies van der Rohe Award -palkintoehdokkaana vuonna 2022.

Käärmetalon jälkeen Schalin vastasi toisen suojellun Helsingin kaupungin omistaman vuokratalokorttelin, Hilding Ekelundin suunnitteleman Pohjolankatu 47:n, peruskorjauksesta. Keskeisiin suunnittelutöihin kuuluvat myös Urho Kekkosen Tamminiemen museon restaurointi ja useiden Suomenlinnassa sijaitsevien rakennusten korjaukset.

Aktiivinen vaikuttaja

Schalin tunnetaan myös monipuolisena kulttuuriympäristöaktiivina ja keskustelijana. Safassa hän toimii liittovaltuuston jäsenenä. Hän on toiminut liiton luottamustehtävissä hallituksessa ja liittovaltuustossa pitkäjänteisesti, kolmella eri vuosikymmenellä.

Schalin on Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin jäsen ja toiminut ICOMOS:in kansainvälisen kulttuurimaisemakomitean jäsenä.

Suunnittelutyön ohella Schalin on opettanut arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin historiaa Aalto-yliopistossa ja Tampereen Teknillisessä yliopistossa. Hän on toiminut Aarhusin Arkkitehtikoulun vierailevana professorina, pohjoismaisen rakennusperintökoulutuksen Nordmakin opettajana ja koordinoinut kansainvälisiä modernin arkkitehtuurin Marc-restaurointikursseja.

Tasavallan presidentti myöntää elinikäisen akateemikon arvonimen taideneuvoston esityksestä erittäin ansioituneelle taiteilijalle.