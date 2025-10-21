Kastelli sopi historiansa suurimmasta hankkeesta
Hankkeen toteuttaa kasvukeskusten perustajaurakointiin erikoistunut Kastellin Easyin-liiketoimintayksikkö.
Kastelli-talot rakentaa Tuusulan Lahelaan 73 modernia A-energialuokan vapaarahoitteista vuokrarivitaloperheasuntoa. Kastellin mukaan kyseessä on sen historian suurin yksittäinen hanke, mutta yhtiö ei kerro projektin rahallista arvoa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa.
