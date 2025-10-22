NRC Group jatkaa radan kunnossapitäjänä Pohjois-Suomessa
NRC Group on ollut rataosan kunnossapitäjä vuodesta 2020.
NRC Group ja Väylävirasto ovat solmineet kaksivuotisen jatkosopimuksen Pohjois-Suomen rataverkon kunnossapitoalueesta 9, joka kattaa pääradan Kokkolasta Ouluun sekä rataosuudet Tuomioja-Raahe ja Ylivieska-Iisalmi.
