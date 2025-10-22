Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra Talous Uutiset

NRC Group jatkaa radan kunnossapitäjänä Pohjois-Suomessa

NRC Group on ollut rataosan kunnossapitäjä vuodesta 2020.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2025, 8:28
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin NRC Group jatkaa radan kunnossapitäjänä Pohjois-Suomessa
Kuvassa NRC Groupin tukemiskone. Kuva: Pasi Oolas

NRC Group ja Väylävirasto ovat solmineet kaksivuotisen jatkosopimuksen Pohjois-Suomen rataverkon kunnossapitoalueesta 9, joka kattaa pääradan Kokkolasta Ouluun sekä rataosuudet Tuomioja-Raahe ja Ylivieska-Iisalmi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “NRC Group jatkaa radan kunnossapitäjänä Pohjois-Suomessa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset