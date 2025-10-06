NRC Group jatkaa Väylävirasto-diiliä – kahden vuoden optio käyttöön
Sopimuksen arvo on noin 50–80 miljoonaa euroa ja siinä on mahdollisuus myös toiseen optiokauteen vuosina 2029–2030.
NRC Group ja Väylävirasto ovat sopineet kahden vuoden option käyttöönotosta rautatiealan materiaalien hankintaa, logistiikkaa ja varastointia koskevassa sopimuksessa.
