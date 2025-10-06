Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
NRC Group jatkaa Väylävirasto-diiliä – kahden vuoden optio käyttöön

Sopimuksen arvo on noin 50–80 miljoonaa euroa ja siinä on mahdollisuus myös toiseen optiokauteen vuosina 2029–2030.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2025, 13:44
NRC:n puitesopimus varmistaa tavarantoimitukset Väyläviraston ratoja kunnostaville ja rakentaville urakoitsijoille. (Kuva:NRC)

NRC Group ja Väylävirasto ovat sopineet kahden vuoden option käyttöönotosta rautatiealan materiaalien hankintaa, logistiikkaa ja varastointia koskevassa sopimuksessa.

