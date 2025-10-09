Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Oulu valitsi ison areenahankkeen toteuttajan – Hankinnasta oli tehty oikaisuvaatimus

Hanke käynnistyy kaksi vuotta kestävällä kehitys- ja asemakaavoitusvaiheella.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 9:14
Havainnekuva Oulun elämysareenasta. Kuva: SRV

Oulun kaupunki on valinnut Oulun elämysareena ja ympäristö -hankkeen toteuttajaksi SRV:n ja Trevianin muodostaman Raksila 2.0 -yritysryhmittymän.

