Työmaan työturvallisuusrikokset johtivat tuomioihin – Katolta pudonnutta oli kehotettu valehtelemaan tapahtumista

Peltiseppä putosi katolta työskennellessään ilman asianmukaisia putoamissuojauksia ja turvallisia kulkuteitä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 10:18
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rakennustyömaan päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajat työturvallisuusrikoksista. Tapauksessa peltiseppä putosi katolta työskennellessään ilman asianmukaisia putoamissuojauksia ja turvallisia kulkuteitä.

