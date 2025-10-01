Työmaan työturvallisuusrikokset johtivat tuomioihin – Katolta pudonnutta oli kehotettu valehtelemaan tapahtumista
Peltiseppä putosi katolta työskennellessään ilman asianmukaisia putoamissuojauksia ja turvallisia kulkuteitä.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rakennustyömaan päätoteuttajan ja aliurakoitsijan edustajat työturvallisuusrikoksista. Tapauksessa peltiseppä putosi katolta työskennellessään ilman asianmukaisia putoamissuojauksia ja turvallisia kulkuteitä.
