Keskustan kerrostalohanke kangistui Kouvolassa – Pukimon korttelin purkaminen pulmallista

Hanketta jarruttaa purettavassa kiinteistössä toimiva ravintola, joka haluaa jatkaa nykyisellä liikepaikallaan ja pitää kiinni vuokrasopimuksestaan.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2025, 15:20
Kouvolan keskustaan sommitellaan kerrostaloa, johon olisi alustavien suunnitelmien mukaan tulossa 100-150 asuntoa. (Kuva: Kouvolan kaupunki)

Kouvolan keskustassa sijaitsevan Pukimon korttelin kehittäminen kangertelee Kouvolassa. Kyseisen korttelin matala osa haluttaisiin purkaa ja tilalle tulisi ikääntyneille ja opiskelijoille suunnattu kerrostalo.

