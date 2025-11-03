Keskustan kerrostalohanke kangistui Kouvolassa – Pukimon korttelin purkaminen pulmallista
Hanketta jarruttaa purettavassa kiinteistössä toimiva ravintola, joka haluaa jatkaa nykyisellä liikepaikallaan ja pitää kiinni vuokrasopimuksestaan.
Kouvolan keskustassa sijaitsevan Pukimon korttelin kehittäminen kangertelee Kouvolassa. Kyseisen korttelin matala osa haluttaisiin purkaa ja tilalle tulisi ikääntyneille ja opiskelijoille suunnattu kerrostalo.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Keskustan kerrostalohanke kangistui Kouvolassa – Pukimon korttelin purkaminen pulmallista”