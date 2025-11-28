Noin puolet yrityksistä odottaa tuottavuutensa kohenevan vuoden sisällä – rakentamisessa odotukset kehnoimmat
Tekoälyn hyödyntämiseen on panostettu 54 prosentissa rakentamisen alan yrityksistä.
Peräti 76 prosenttia yrityspäättäjistä pitää tuottavuuden lisäämistä melko tai erittäin tärkeänä juuri nyt omassa toiminnassaan. Tämä käy ilmi TTS Työtehoseuran Tuottavuusbarometrin vastauksista.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Noin puolet yrityksistä odottaa tuottavuutensa kohenevan vuoden sisällä – rakentamisessa odotukset kehnoimmat”