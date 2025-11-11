Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Oulu näytti vihreää valoa 80 miljoonan euron rakennushankkeen mahdollistavalle kaavalle

Jos kaavasta ei valiteta, alkaa rakentaminen ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 8:32
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Oulu näytti vihreää valoa 80 miljoonan euron rakennushankkeen mahdollistavalle kaavalle
Kaavaehdotusvaiheen havainnekuva vesiliikuntakeskuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Arkmill oy

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen maanantaina asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden vesiliikuntakeskuksen rakentamisen keskustan läheisyyteen Raksilaan. Kaavamuutos saa lainvoiman vuoden lopussa, jos siitä ei valiteta.

