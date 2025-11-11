Oulu näytti vihreää valoa 80 miljoonan euron rakennushankkeen mahdollistavalle kaavalle
Jos kaavasta ei valiteta, alkaa rakentaminen ensi vuonna.
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen maanantaina asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden vesiliikuntakeskuksen rakentamisen keskustan läheisyyteen Raksilaan. Kaavamuutos saa lainvoiman vuoden lopussa, jos siitä ei valiteta.
