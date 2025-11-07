Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Sadan kilon raudoitusverkkoja putosi työntekijöiden päälle – tuomio työnjohtajalle

Työtapaturma sattui vuonna 2023.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. marraskuuta 2025, 9:08
Pirkanmaan käräjäoikeus on antamassaan tuomiossa katsonut rakennustyömaalla työmaapäällikkönä toimineen henkilön syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Hänelle tuomittiin 35 päivän sakkorangaistus.

