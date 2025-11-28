Siirtyneitä raudoituksia ja valujen epäjatkuvuuksia – Purkuun menevän vuoden ikäisen kuopiolaissillan puutelista on karu
Asiantuntija arvioi, että silta ei olisi saavuttanut suunniteltua sadan vuoden käyttöikää.
Väyläviraston tarkastusraportti paljastaa vakavia puutteita Kuopioon viime vuonna valmistuneesta Maaherrankadun alikulkusillasta. Jo aiemmin marraskuussa ilmoitettiin, että sillan purkutyöt alkavat ensi vuonna ja uusi silta on käytössä vuoden 2027 lopussa.
Nämä tulevat lisääntymään. Ja ovat suorassa yhteydessä halpa työn kanssa.