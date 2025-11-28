Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Siirtyneitä raudoituksia ja valujen epäjatkuvuuksia – Purkuun menevän vuoden ikäisen kuopiolaissillan puutelista on karu

Asiantuntija arvioi, että silta ei olisi saavuttanut suunniteltua sadan vuoden käyttöikää.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 28. marraskuuta 2025, 6:00
1 kommentti artikkeliin Siirtyneitä raudoituksia ja valujen epäjatkuvuuksia – Purkuun menevän vuoden ikäisen kuopiolaissillan puutelista on karu
Kuopion ratapihan töitä lokakuussa 2023. Kuva Anna-Katri Hänninen Kuva: Väylävirasto

Väyläviraston tarkastusraportti paljastaa vakavia puutteita Kuopioon viime vuonna valmistuneesta Maaherrankadun alikulkusillasta. Jo aiemmin marraskuussa ilmoitettiin, että sillan purkutyöt alkavat ensi vuonna ja uusi silta on käytössä vuoden 2027 lopussa.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin "Siirtyneitä raudoituksia ja valujen epäjatkuvuuksia – Purkuun menevän vuoden ikäisen kuopiolaissillan puutelista on karu"

  1. Nämä tulevat lisääntymään. Ja ovat suorassa yhteydessä halpa työn kanssa.

