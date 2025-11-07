Sitowise hamuaa jalansijaa houkuttelevasta datakeskusmarkkinasta – mukana jo useissa hankkeissa Aiemmin yritys ei ole juurikaan ollut mukana datakeskuksissa.

Datakeskukset työllistävät suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Sitowiseä yhä enemmän. Yhtiö pyrkii laajentamaan toimintaansa tähän markkinaan ja on nyt mukana useissa projekteissa.