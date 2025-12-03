Heikkinen Yhtiöiden perustajasta Jarmo Heikkisestä rakennusneuvos Nimitys on kunnianosoitus suomalaisen yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi perjantaina 28. marraskuuta rakennusneuvoksen arvonimen Heikkinen Yhtiöiden perustajalle Jarmo Heikkiselle.

Heikkinen aloitti yhden miehen yrittäjänä Joensuussa vuonna 1985. Heikkinen Yhtiöt oy on kasvanut yritykseksi, jonka liikevaihto on noin sata miljoonaa ja se työllistää vajaat 400 ihmistä.

”Tunnustus tuntuu tietenkin hyvältä, varsinkin kun ottaa huomioon, millaisista lähtökohdista ja millaisilla eväillä rakennusalalle on aikanaan lähdetty”, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

”Persoonana en ole neuvostyyppiä, vaan enemmänkin kädet savessa -tyyppiä, mutta tietenkin arvonimen otan tyytyväisenä ja kiitollisena vastaan.”

Heikkinen Yhtiöt -konserni on nykyisin Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija. Se on kasvanut viime vuosina vauhdikkaasti yritysostojen kautta, vaikka rakennusala on Suomessa kärsinyt heikosta suhdanteesta.

Keväällä 2024 Heikkinen Yhtiöt ja Jarmo Heikkisen pääosin omistama LTU Group oy myytiin osaksi InArea Group -konsernia. InArea Group on Pohjoismaiden johtava sisustusalan urakoitsijoista koostuva yhtiö, ja siihen kuuluu nykyisin lähes 40 yritystä. Suomessa merkittävimmät yhtiöt ovat Heikkinen Yhtiöt Oy, LTU Group oy ja Mestarinikkarit oy.

Yrityskaupan myötä Jarmo Heikkisestä tuli merkittävä omistaja InArea Group AB:ssa, ja hän toimii konsernin hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän jatkaa yrittäjyyttä kiinteistökehittämiseen keskittyvän Heikkinen Invest oy:n kautta.

”Olen tehnyt työurani aliurakoinnissa, mutta nyt suuntaudun enemmän rakennuttamisen puolelle”, Heikkinen kertoo.