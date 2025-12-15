Kysely: Teekkarit tyytyväisiä kesätöihinsä – työyhteisön tuelle ja palkalle kiitosta Työnhakuun liittyvä stressi oli kuitenkin merkittävää, sillä rekrytointiprosessit venähtivät pitkiksi.

Rakennetun ympäristön alan teekkarit ovat edellisvuotta tyytyväisempiä niin työtehtäviinsa, työnantajiinsa kuin palkkaansa. Tämä käy ilmi RILin kesätyökyselystä 2025.

Opintojaan sivuavissa töissä olleiden keskipalkka nousi 2 620 euroon, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Oman alan kesätöissä miehet tienasivat keskimäärin 5 prosenttia naisia enemmän. Vuonna 2024 ero oli lähes 10 prosenttia.

Lähes 60 prosenttia kesätyökyselyyn vastanneista oli opintojaan sivuavissa töissä ja noin 17 prosenttia oli muissa kuin oman alan töissä. Vajaa 8 prosenttia oli kokonaan ilman töitä, kesäopintoja tai opinnäytetyötä.

Tyypillisimmät tehtävät liittyivät omaa alaa sivuavissa töissä suunnitteluun, asiakaspalveluun, tuotantoon, teollisuuteen, prosesseihin ja kunnossapitotehtäviin sekä rakennustöihin.

Kokonaisuudessaan kesätyöpalkkaan oltiin tyytyväisempiä kuin edellisvuonna ja aiempaa useampi opiskelija koki palkkansa vastaavan työn vaatimuksia. Kesän 2025 työtehtävät ja työyhteisöt saivat opiskelijoilta hyviä arvioita.

Työyhteisön tuelle kiitosta

Positiivisessa palautteessa korostuivat hyvä perehdytys, uusien asioiden oppiminen, työyhteisön tuki sekä luottamuksen saaminen vastuullisiin tehtäviin. Sen sijaan kehityskohteina mainittiin etätyön aiheuttamat haasteet avun kysymiseen, työtehtävien yksipuolisuus sekä ajoittaiset puutteet perehdytyksessä.

Suurin osa vastaajista koki, että tasa-arvo toteutuu kesätyöpaikoissa hyvin. Palkkauksessa, ikäkohtelussa, etnisen taustan vaikutuksessa kohteluun ja työtehtävien jaossa ei havaittu suuria eroja. Monissa yrityksissä panostettiin vastaajien mukaan hyvin tasa-arvokäytäntöihin, häirinnän nollatoleranssiin ja monimuotoisuuden huomioimiseen.

Yksittäisissä kokemuksissa nousi esiin kuitenkin tilanteita, joissa esimerkiksi naisille ei tarjottu samoja tehtäviä kuin miehille tai tilajärjestelyt eivät tukeneet tasa-arvoista työskentelyä.

Työnhausta stressiä

Opiskelijat lähettivät keskimäärin 14 työhakemusta, mutta hakemusten määrällä ei vaikuttanut olevan vaikutusta työnsaantimahdollisuuksiin.

Työtilanne varmistui useimmille maalis–huhtikuussa. Työnhakuun liittyvä stressi oli kuitenkin merkittävä. Pitkät ja epävarmat rekrytointiprosessit venyivät pahimmillaan jopa puolen vuoden mittaisiksi.

Työnhakuun liittyvästä stressistä raportoi merkittävä osa vastaajista, ja useat kertoivat epävarmuuden olleen jatkuvaa.

Neljäsosa pääsi kesätöihin ilman varsinaista hakuprosessia, useimmiten aiemman työsuhteen jatkumisen myötä.

Kesätyöt toimivatkin tärkeänä polkuna opiskelijoiden urakehitykselle. Merkittävä osa opiskelijoista jatkoi työskentelyä samassa yrityksessä kesän jälkeen, joko osa- tai kokoaikaisesti.

Houkuttelevimmiksi työnantajiksi kyselyssä nousivat suuret suunnittelu- ja konsulttitoimistot; Afry, Sweco, Ramboll, A-Insinöörit ja Sitowise. Useissa vastauksissa nousivat esille myös YIT, Peab, Pohjola Rakennus ja Skanska.