Taysin T-rakennus pokkasi kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon

Viime vuonna käyttöönotettu rakennus on jo aiemmin saanut Tampereen kaupungin hyvän rakentamisen palkinnon.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 15:40
Tuomariston mukaan Taysin T-sairaala on esimerkki arkkitehtuurista, joka tukee potilaiden toipumista, hyvinvointia ja henkilökunnan työtä. (Kuva:Pirha)

Tays Keskussairaalan vuonna 2024 käyttöönotettu aikuispsykiatrian rakennus on voittanut parhaan kansainvälisen terveydenhuollon kohteen palkinnon Building Better Healthcare Awards 2025 -kilpailussa.

