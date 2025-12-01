Taysin T-rakennus pokkasi kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon
Viime vuonna käyttöönotettu rakennus on jo aiemmin saanut Tampereen kaupungin hyvän rakentamisen palkinnon.
Tays Keskussairaalan vuonna 2024 käyttöönotettu aikuispsykiatrian rakennus on voittanut parhaan kansainvälisen terveydenhuollon kohteen palkinnon Building Better Healthcare Awards 2025 -kilpailussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Taysin T-rakennus pokkasi kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon”