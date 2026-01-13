Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – Rakentamaan päästään vuosikymmenen lopulla
Perusparannus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että kirjasto toimii korjauksen ajan rakennuksessa supistetusti.
Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy. Perusparannuksen suunnitteluryhmä aloittaa työskentelynsä ensi viikolla, ja tavoitteena on saada suunnittelu valmiiksi huhtikuussa 2027.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – Rakentamaan päästään vuosikymmenen lopulla”