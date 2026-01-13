Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – Rakentamaan päästään vuosikymmenen lopulla

Perusparannus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että kirjasto toimii korjauksen ajan rakennuksessa supistetusti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 11:30
Ei kommentteja artikkeliin Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy – Rakentamaan päästään vuosikymmenen lopulla

Lahden pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu käynnistyy. Perusparannuksen suunnitteluryhmä aloittaa työskentelynsä ensi viikolla, ja tavoitteena on saada suunnittelu valmiiksi huhtikuussa 2027.

