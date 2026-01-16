Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talous Uutiset

Perustava tekee miljoonaluokan investoinnit tehtaalleen Hämeenlinnassa

Investoinnit toteutetaan vaiheittain.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. tammikuuta 2026, 11:00
Perustuksia toteuttava Perustava toteuttaa noin 1,5 miljoonan euron investointikokonaisuuden Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevalle betonielementtitehtaalleen. Investointien ytimessä on uuden betoniaseman rakentaminen sekä useat tuotannon tehokkuutta, laatua ja työturvallisuutta parantavat hankkeet.

