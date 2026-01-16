Perustava tekee miljoonaluokan investoinnit tehtaalleen Hämeenlinnassa
Investoinnit toteutetaan vaiheittain.
Perustuksia toteuttava Perustava toteuttaa noin 1,5 miljoonan euron investointikokonaisuuden Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevalle betonielementtitehtaalleen. Investointien ytimessä on uuden betoniaseman rakentaminen sekä useat tuotannon tehokkuutta, laatua ja työturvallisuutta parantavat hankkeet.
