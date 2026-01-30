Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Talous Uutiset

Suomalaisosaamisella on kysyntää ympäristöteknologiassa Ukrainassa – ”Siellä on satojen miljardien dollareiden edestä tulossa töitä”

East Officen toimitusjohtaja Janne Harjunpää kaipaa yrityksiltä lisää uskallusta Ukrainassa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 30. tammikuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Suomalaisosaamisella on kysyntää ympäristöteknologiassa Ukrainassa – ”Siellä on satojen miljardien dollareiden edestä tulossa töitä”
East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtaja Janne Harjunpää sanoo, että suomalaisilla yrityksillä olisi Ukrainassa paljon mahdollisuuksia ympäristöteknologiassa. Kuva: East Office

Suomalaisyrityksillä olisi Ukrainassa paljon mahdollisuuksia ympäristöteknologiassa, kuvaa vienninedistämisyritys East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtaja Janne Harjunpää. Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi jätehuoltoa ja vesihuoltoa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomalaisosaamisella on kysyntää ympäristöteknologiassa Ukrainassa – ”Siellä on satojen miljardien dollareiden edestä tulossa töitä””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset