61 miljoonan hanke sai rahoituksen – Jälleen yksi kaupunki saa uuden poliisiaseman
Osa henkilökunnasta siirretään remontin ajaksi parhaillaan rakennettaviin moduulitiloihin, joina toimivat Oulun poliisitalon väliaikaiset tilat.
Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteutus Jääskeläisen alueelle on varmistunut. Hanke on saanut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon ja sisäministeriön päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta.
