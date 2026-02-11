Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen

61 miljoonan hanke sai rahoituksen – Jälleen yksi kaupunki saa uuden poliisiaseman

Osa henkilökunnasta siirretään remontin ajaksi parhaillaan rakennettaviin moduulitiloihin, joina toimivat Oulun poliisitalon väliaikaiset tilat.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. helmikuuta 2026, 10:10
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin 61 miljoonan hanke sai rahoituksen – Jälleen yksi kaupunki saa uuden poliisiaseman
Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta. Kuva: Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit.

Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteutus Jääskeläisen alueelle on varmistunut. Hanke on saanut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon ja sisäministeriön päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “61 miljoonan hanke sai rahoituksen – Jälleen yksi kaupunki saa uuden poliisiaseman”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset