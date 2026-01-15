Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
KYSin jättimäisen rakennusprojektin nelosvaihe alkaa pian

Purkutyöt alkavat tammi-helmikuun vaihteessa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 15. tammikuuta 2026, 10:04
Näkymä koillisesta. Kuva: KYS Uusi Sydän -allianssi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi joulukuussa KYS Uusi Sydän -projektin neljännen eli viimeisen vaiheen käynnistämisen vuoden 2026 alussa. Neljännen toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin KYSillä viime viikon lopulla.

