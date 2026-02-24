Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Pientalo Asunnot Kiinteistöt Suhdanne Talous Uutiset

Vanhan omakotitalon saa entistä halvemmalla – kaupunkitonttien hinnoissa sen sijaan hurja hyppäys

Suurissa kaupungeissa ok-tonttien hinnat nousivat lähes 20 prosenttia. Alle 20 000 asukkaan kunnissa tontit puolestaan halpenivat saman verran.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 8:53
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vanhan omakotitalon saa entistä halvemmalla – kaupunkitonttien hinnoissa sen sijaan hurja hyppäys
Vanhojen omakotitalojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan ja jyrkintä pudotus on ollut Itä-Suomessa. Kauppa kävi viime vuoden lopulla hieman aiempaa vilkkaammin. Kuva: Merja Mannila

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat viime vuonna 6,1 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä laskua kertyi 6,3 prosenttia, vaikka kauppa kävi hieman aiempaa vilkkaammin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vanhan omakotitalon saa entistä halvemmalla – kaupunkitonttien hinnoissa sen sijaan hurja hyppäys”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset