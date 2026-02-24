Vanhan omakotitalon saa entistä halvemmalla – kaupunkitonttien hinnoissa sen sijaan hurja hyppäys
Suurissa kaupungeissa ok-tonttien hinnat nousivat lähes 20 prosenttia. Alle 20 000 asukkaan kunnissa tontit puolestaan halpenivat saman verran.
Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat viime vuonna 6,1 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä laskua kertyi 6,3 prosenttia, vaikka kauppa kävi hieman aiempaa vilkkaammin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vanhan omakotitalon saa entistä halvemmalla – kaupunkitonttien hinnoissa sen sijaan hurja hyppäys”