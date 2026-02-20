Vestera urakoi palvelukiinteistön Tuusulan Rykmentinpuistoon Kohde valmistuu ensi vuoden kesällä.

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Tuusulan Rykmentinpuiston alueelta ikäystävällisen asumisen korttelista tontin Plus Hoivakodeille.

Tontille rakennetaan Hyvän olon -palvelukiinteistö, joka tarjoaa valmistuessaan asumispalveluita kehitysvammaisille, ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyville sekä yhteisöllistä asumista.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Vestera, joka toimii kohteessa kehittäjänä ja vastuullisena KVR-urakoitsijana. Palveluntuottajana toimii Rinnekodit.

Rakennettavaan kohteeseen tulee yhteensä 80 asuntoa. Rakennettavan palvelukiinteistön bruttoala on noin 4 000 bruttoneliömetriä ja kauppahinta tontista on 1,8 miljoonaa euroa. Rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja kohteen on tarkoitus valmistua kesällä 2027.

“Uusi palvelukiinteistö vastaa nykyaikaisiin palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen vaatimuksiin. Rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, aisti- ja muistiystävällisyyteen sekä turvallisuutta lisääviin ratkaisuihin”, Vesteran varatoimitusjohtaja Antti Kurkela sanoo.

Kohteeseen on suunniteltu ratkaisuja, jotka lisäävät ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Valmistuttuaan kohteelle haetaan Breeam-sertifiointia Excellent-tasolla. Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla, ja tavoitteena on täyttää energialuokan A vaatimukset.