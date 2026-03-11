Kesko investoi 50 miljoonaa uuden Citymarketin rakentamiseen
Rakennushankkeen kerrotaan työllistävän noin 200 työntekijää.
Kesko rakennuttaa Oulun Ritaporttiin uuden K-Citymarketin. Sen pinta-ala on 12000 neliömetriä. Uusi kauppa aukeaa arviolta loppuvuonna 2027.
