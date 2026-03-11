Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Projektit Rakentaminen

Kesko investoi 50 miljoonaa uuden Citymarketin rakentamiseen

Rakennushankkeen kerrotaan työllistävän noin 200 työntekijää.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. maaliskuuta 2026, 14:14
Kesko rakennuttaa Oulun Ritaporttiin uuden K-Citymarketin. Sen pinta-ala on 12000 neliömetriä. Uusi kauppa aukeaa arviolta loppuvuonna 2027.

