Kojamon talousjohtaja eläköityy
Yhtiö on käynnistänyt uuden talousjohtajan hakuprosessin.
Vuokra-asuntoihin sijoittavan Kojamon johtoryhmään kuuluva talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Erik Hjelt on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kuluvan vuoden heinäkuun alusta. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2015.
