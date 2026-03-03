Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kojamon talousjohtaja eläköityy

Yhtiö on käynnistänyt uuden talousjohtajan hakuprosessin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. maaliskuuta 2026, 13:33
Erik Hjelt. Kuva: Teemu Ullgrén

Vuokra-asuntoihin sijoittavan Kojamon johtoryhmään kuuluva talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Erik Hjelt on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kuluvan vuoden heinäkuun alusta. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2015.

