Luxemburg haluaa rahoittaa Suomessa toteutettavia aurinkosähköhankkeita

Suomeen sijoittuville uusille aurinkosähköhankkeille on avattu rahoitushaku EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin kautta.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. maaliskuuta 2026, 11:21
Luxemburgin valtio haluaa rahoittaa suomalaisia aurinkopuistohankkeita.

Luxemburg rahoittaa jälleen muissa EU:n jäsenvaltioissa toteutettavia uusiutuvan energian hankkeita. Rahoitusta on haettavissa Suomessa ja Bulgariassa toteutettaviin aurinkosähköhankkeisiin yhteensä 54,9 miljoonaa euroa. Rahoitus toteutetaan EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin RENEWFM:n (EU Renewable Energy Financing Mechanism) kautta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Luxemburg haluaa rahoittaa Suomessa toteutettavia aurinkosähköhankkeita”

