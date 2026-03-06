Luxemburg haluaa rahoittaa Suomessa toteutettavia aurinkosähköhankkeita
Suomeen sijoittuville uusille aurinkosähköhankkeille on avattu rahoitushaku EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin kautta.
Luxemburg rahoittaa jälleen muissa EU:n jäsenvaltioissa toteutettavia uusiutuvan energian hankkeita. Rahoitusta on haettavissa Suomessa ja Bulgariassa toteutettaviin aurinkosähköhankkeisiin yhteensä 54,9 miljoonaa euroa. Rahoitus toteutetaan EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin RENEWFM:n (EU Renewable Energy Financing Mechanism) kautta.
