Kategoriat Talotekniikka Suhdanne Talous Uutiset

Nimlas ylsi tavoitteisiinsa – kasvutähtäin 550 miljoonassa eurossa

Kasvua kertyi yritysostoista, datakeskus- ja sairaalahankkeista sekä moniyhtiösopimuksista.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. maaliskuuta 2026, 9:41
Nimlasta ovat kasvattaneet lukuisat yrityskaupat eri puolilla Suomea. Oululainen Movitek on yksi Pohjois-Suomessa toimivista Nimlas-yrityksistä. Kuva: Nimlas Finland

Talotekniikkatalo Nimlas Finland kasvatti vuonna 2025 pro forma -liikevaihtoaan 14 prosenttia. Liikevaihto kiipesi 334 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 294 euroa.

