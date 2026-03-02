Nimlas ylsi tavoitteisiinsa – kasvutähtäin 550 miljoonassa eurossa
Kasvua kertyi yritysostoista, datakeskus- ja sairaalahankkeista sekä moniyhtiösopimuksista.
Talotekniikkatalo Nimlas Finland kasvatti vuonna 2025 pro forma -liikevaihtoaan 14 prosenttia. Liikevaihto kiipesi 334 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 294 euroa.
