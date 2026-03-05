Solwersilla merkittäviä ongelmia kannattavuudessa – ”Hinnankorotukset eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan”
Vuoden 2025 liikevaihto kasvoi.
Solwersin vuoden 2025 liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 80,6 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos painui 0,9 miljoonaa euroa miinukselle, kun vuonna 2024 se oli runsaan miljoonan plussalla. Laskutusaste parani 81,24 prosenttiin.
