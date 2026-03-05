Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Solwersilla merkittäviä ongelmia kannattavuudessa – ”Hinnankorotukset eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan”

Vuoden 2025 liikevaihto kasvoi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. maaliskuuta 2026, 9:49
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Solwersilla merkittäviä ongelmia kannattavuudessa – ”Hinnankorotukset eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan”
Johan Ehrnrooth. Kuva: Solwers

Solwersin vuoden 2025 liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 80,6 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos painui 0,9 miljoonaa euroa miinukselle, kun vuonna 2024 se oli runsaan miljoonan plussalla. Laskutusaste parani 81,24 prosenttiin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Solwersilla merkittäviä ongelmia kannattavuudessa – ”Hinnankorotukset eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset