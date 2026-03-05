Versowood rakensi keskuskonttorinsa malliksi puutoimistoille – ”Pitäähän meidän näyttää esimerkkiä”
Toimitusjohtaja Ville Kopran mielestä puurakentamisen edistämistoimet ovat jääneet heiveröisiksi.
Suomen suurin yksityinen puunjalostaja ja maan suurin sahaaja, heinolalainen Versowood rakensi itselleen Vierumäelle uuden keskuskonttorin, joka samalla toimii esimerkkinä puurakentamiselle.
