Asuntomessut palaa juurilleen asumisen kehittäjänä
Lempäälän Asuntomessut antavat uskoa pientalorakentamisen tulevaisuudelle ja näyttävät, että kohtuuhintainen rakentaminen on mahdollista myös tavallisille perheille. Pääteema Ilmastoviisaus näkyy puheiden lisäksi teoissa: Tonttihinnoittelu joustaa energiatehokkuuden paranemisen myötä.
Artikkeli tiivistettynä
- Asuntomessut järjestetään kesällä 2026 Lempäälän Saikan alueella, ja teemana on ilmastoviisaus, joka näkyy tiiviissä rakentamisessa ja erilaisissa energiaratkaisuissa.
- Messuilla esitellään 34 kohdetta, pääosin pientaloja, ja alueelta löytyy myös kerrostaloja sekä koulurakennus; erityisesti lapsiperheitä halutaan houkutella alueelle asumaan.
- Rakentamisessa panostetaan energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen; tonttien hintoihin voi saada jopa 25 prosentin alennuksen energiaviisaista ratkaisuista.
- Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana rakentamassa Tredun Aurora-taloa, ja työmaan kautta he saavat käytännön kokemusta rakennusalan eri vaiheista.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Asuntomessut järjestetään tänä kesänä Lempäälässä Saikan asuinalueella. Ideaparkin läheisyyteen toteutettava alueen rakentamista ja asumista ohjaavana pääteemana on tänä vuonna Ilmastoviisaus.
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