Rakennuslehden selvitys: Destia repi kotimaassa lisää kaulaa muihin infrarakentajiin
Infrarakentajat kasvoivat laajalla rintamalla kaksinumeroisesti viime vuonna. Monen muun suuryhtiön hakiessa lisää jalansijaa itselleen ulkomailta Destia kaivoi kovan kasvunsa nimenomaan kotimaan kamaralta.
Enemmistö suurista ja keskisuurista infrarakentajista kasvoi vahvasti vuonna 2025. Kasvajia oli yli tuplasti liikevaihtoaan menettäneisiin verrattuna. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä, joka pohjautuu kevään Suurimmat-kyselyyn.
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