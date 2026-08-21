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Kategoriat Talous Infra Rakentaminen

Rakennuslehden selvitys: Destia repi kotimaassa lisää kaulaa muihin infrarakentajiin

Infrarakentajat kasvoivat laajalla rintamalla kaksinumeroisesti viime vuonna. Monen muun suuryhtiön hakiessa lisää jalansijaa itselleen ulkomailta Destia kaivoi kovan kasvunsa nimenomaan kotimaan kamaralta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2026, 6:00
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Destian etumatka kotimaassa seuraavaksi suurimpaan infrarakentajaan YIT:hen on nyt jo yli 300 miljoonaa euroa. Destia on mukana muun muassa Vantaan ratikan rakentamisessa. Kuva: Destia

Enemmistö suurista ja keskisuurista infrarakentajista kasvoi vahvasti vuonna 2025. Kasvajia oli yli tuplasti liikevaihtoaan menettäneisiin verrattuna. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä, joka pohjautuu kevään Suurimmat-kyselyyn.

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