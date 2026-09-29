Kiertotalous ja data korostuvat uusissa tuotteissa – Rakennuslehti esittelee kahdeksan Highlightsia
Finnbuildin yhteydessä järjestetään Highlights-kilpailu uusille tuotteille ja palveluille. Finalisteiksi valittiin kiinnostavimmat kahdeksan.
Artikkeli tiivistettynä
- Highlights-kilpailussa korostui tänä vuonna kehityssuunta, jossa yhdistyvät vastuullisuus, digitalisuus ja käytännön liiketoimintahyödyt.
- Erityisesti esiin nousivat kiertotalouteen pohjautuvat tuotteet ja materiaalitehokkuus, datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä ratkaisut, joilla vastataan rakennusten ylilämpenemisen haasteisiin.
- Palkittuihin ratkaisuihin kuuluivat mm. modulaarinen ja uudelleenkäytettävä seinäjärjestelmä pölynhallintaan, olkipohjainen seinäjärjestelmä, kierrätysbetonilegot, autotermisesti hiilletty puu sekä laitteeton ajoneuvojen kalustohallinta.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Highlights-kilpailussa korostui tänä vuonna kehityssuunta, jossa vastuullisuus, digitalisaatio ja käytännön liiketoimintahyödyt kulkevat käsi kädessä.
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