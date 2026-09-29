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Kategoriat Rakennustuote Korjausrakentaminen Rakentaminen Uutiset

Kiertotalous ja data korostuvat uusissa tuotteissa – Rakennuslehti esittelee kahdeksan Highlightsia

Finnbuildin yhteydessä järjestetään Highlights-kilpailu uusille tuotteille ja palveluille. Finalisteiksi valittiin kiinnostavimmat kahdeksan.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2026, 6:12
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Ei kommentteja artikkeliin Kiertotalous ja data korostuvat uusissa tuotteissa – Rakennuslehti esittelee kahdeksan Highlightsia
Yksi Highlights-finalisteista on Condicon-seinäjärjestelmä, joka on modulaarinen. Kuva: Condicon

Artikkeli tiivistettynä

  • Highlights-kilpailussa korostui tänä vuonna kehityssuunta, jossa yhdistyvät vastuullisuus, digitalisuus ja käytännön liiketoimintahyödyt.
  • Erityisesti esiin nousivat kiertotalouteen pohjautuvat tuotteet ja materiaalitehokkuus, datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä ratkaisut, joilla vastataan rakennusten ylilämpenemisen haasteisiin.
  • Palkittuihin ratkaisuihin kuuluivat mm. modulaarinen ja uudelleenkäytettävä seinäjärjestelmä pölynhallintaan, olkipohjainen seinäjärjestelmä, kierrätysbetonilegot, autotermisesti hiilletty puu sekä laitteeton ajoneuvojen kalustohallinta.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Highlights-kilpailussa korostui tänä vuonna kehityssuunta, jossa vastuullisuus, digitalisaatio ja käytännön liiketoimintahyödyt kulkevat käsi kädessä.

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