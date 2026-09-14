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Kategoriat Kiinteistöt Rakentaminen Suunnittelu Talous Uutiset

Google teki uudet maakaupat Haminassa – lisätilaa datakeskukselle

Kaupungin puolella maakaupan vakuutetaan vahvistavan Haminan ja koko alueen asemaa Googlen tulevaisuuden investointisuunnitelmissa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 13:37
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Googlen ostama lisämaa sijaitsee nykyisen datakeskusalueen pohjoispuolella. Kuva: Sami Kero / HS

Google on ostanut Haminan kaupungilta lisää maata tulevia datakeskuslaajennuksia silmällä pitäen. Ostettu maa-alue on kooltaan noin 56 hehtaaria ja se sijaitsee nykyisen datakeskuskeskittymän kupeessa. Kauppahinta oli 10,7 miljoonaa euroa.

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