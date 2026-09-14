Google teki uudet maakaupat Haminassa – lisätilaa datakeskukselle
Kaupungin puolella maakaupan vakuutetaan vahvistavan Haminan ja koko alueen asemaa Googlen tulevaisuuden investointisuunnitelmissa.
Google on ostanut Haminan kaupungilta lisää maata tulevia datakeskuslaajennuksia silmällä pitäen. Ostettu maa-alue on kooltaan noin 56 hehtaaria ja se sijaitsee nykyisen datakeskuskeskittymän kupeessa. Kauppahinta oli 10,7 miljoonaa euroa.
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